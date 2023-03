Ein Schoko-Baum umschlingt den Braunfelser Bergfried

Braunfels. Am Freitagvormittag muss in der Chocolaterie der Konditorei Vogel jeder Handgriff sitzen, denn Jossua Liboni muss noch am selben Tag zurück in seine Heimat in die Nähe von Straßburg. Gemeinsam mit Konditormeister Felix Vogel hat der 25-Jährige den Braunfelser Bergfried nachgebaut. Komplett aus Schokolade. „Jossua hatte die Idee. Dann haben wir losgelegt“, erzählt Vogel. Die beiden Konditoren kennen sich aus Frankreich, dem Land, in dem Felix Vogel mehrere Jahre lebte und 2014 zum besten Jungpatissier des Elsass ausgezeichnet wurde.