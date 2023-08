Erlebnisstadtführung: Weisheiten aus Großmutters Zeiten

Braunfels. Wie lebten unsere Großeltern in Braunfels? Welche Redewendungen nutzten sie und welches überlieferte Wissen half ihnen bei der Bewältigung der Aufgaben des täglichen Lebens? Und was ist eigentlich ein Uzname? Diesen und anderen Fragen geht Stadtführer Marco Lupus in der Stadtführung „Weisheiten aus Großmutters Zeiten ...“, auf den Grund. Die Führung findet am Sonntag, 13. August, statt. Los geht es um 14.30 Uhr an der Tourist-Information, Marktplatz 9. Die Teilnahme kostet sechs Euro pro Person. Tickets sind in der Tourist-Information Braunfels, erhältlich. Um Anmeldung unter Telefon 06442-303820 oder per E-Mail an touristinfo@braunfels.de wird gebeten.