Fledermausexkursion in Braunfels

Braunfels. Die Braunfelser Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Natur (AGNU) lädt in Kooperation mit der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON Lahn-Dill) zu einer Fledermausexkursion an den Braunfelser Teichen ein. Treffpunkt ist am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr am Parkplatz Eisweiher am Braunfelser Heimatmuseum Obermühle.