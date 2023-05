Frühschwimmer gucken in die Röhre

Das Braunfelser Freibad hat in dieser Saison nicht mehr für Frühschwimmer geöffnet. (© Verena Napiontek)

Im Braunfelser Freibad ist es in dieser Saison nicht mehr möglich, am frühen Morgen baden zu gehen. Das stößt auf viel Unmut. Das Solmser Schwimmbad öffnet am 3. Juni.