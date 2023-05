Führung durch Philippstein

Braunfels-Philippstein. Am Sonntag, 21. Mai, können sich Interessierte einer Stadtführung durch den Stadtteil Philippstein anschließen. Stadtführer Volker Zimmerschied berichtet über den Bau der Burg Philippstein, Familienbeziehungen von den Grafen zu Solms Braunfels und wie das Herrschaftsgebiet das Eisenerzvorkommen sicherte. So werden die Highlights des Ortes und der Region von der Burgmauer aus gemeinsam entdeckt. Es kann ein Blick in den Burgkeller geworfen und der Burgturm erklommen werden. Beginn ist um 14 Uhr. Treffpunkt ist beim Sportplatz „Burgblick“ in Philippstein. Von hier aus sind es noch 300 m zu Fuß zur Burg Philippstein. Der Stadtführer nimmt die Teilnehmer dort in Empfang. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Um Voranmeldung wird gebeten. Kontakt und Information: Tourist-Information Braunfels, Marktplatz 9, Telefon 06442-303820, E-Mail: touristinfo@braunfels.de.