Führung durch Philippstein

Braunfels-Philippstein. Durch den Braunfelser Stadtteil Philippstein wird am Sonntag, 18. Juni, eine Stadtführung angeboten. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz „Burgblick“ in Philippstein, Bonbadener Straße. Der Stadtführer Volker Zimmerschied wartet auf die Teilnehmer etwa 300 Meter weiter an der Burg Philippstein. Während der etwa eineinhalbstündigen Wanderung kann auch ein Blick in den Burgkeller geworfen und der Burgturm erklommen werden. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 06442-303-820 oder per E-Mail an touristinfo@braunfels.de erforderlich.