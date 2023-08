Führung „Gruben und Bergbau“ in Philippstein

Braunfels-Philippstein. Am Sonntag, 6. August können sich interessiert Bürger einer Stadtführung durch Philippstein anschließen. Um Philippstein entstand mit dem Beginn der Industrialisierung der Eisenerzabbau. In den Jahren danach entstanden sieben weitere Eisenerzgruben. Philippstein wurde zu einem Bergarbeiterdorf. 1962 wurden die letzten beiden Gruben geschlossen. Heute erinnert ein Denkmal an die Tradition des Bergbaus im Ort. Los geht es um 14 Uhr am Philippsteiner Festplatz. Die Teilnahme kosten 5 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen 2,50 Euro. Tickets gibt es bei der Tourist-Information, Marktplatz 8 oder unter Telefon 06442-303820. Um Voranmeldung wird gebeten.