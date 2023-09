Golf spielen für den guten Zweck

Braunfels. Die Damen des Golf-Clubs Schloss Braunfels treten am Dienstag, 19. September zum Golf-Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen. Sie sind damit Teil der Pink Ribbon Damentag-Serie, welche auch 2023 wieder mit etwa 100 Golfclubs deutschlandweit auf die Chancen der frühen Erkennung der Krankheit Brustkrebs aufmerksam machen. Die Golfveranstaltung beginnt um 13 Uhr, im Golf-Club Schloss Braunfels, Homburger Hof. Gäste sind zu diesem Turnier zugelassen.