Gruben und Bergbau in Philippstein

Braunfels-Philippstein. Die Braunfelser Kur GmbH lädt für Sonntag, 1. Oktober zu einer Stadtführung mit Volker Zimmerschied durch den Stadtteil Philippstein ein. Um Philippstein entstand mit dem Beginn der Industrialisierung der Eisenerzabbau. Philippstein wurde zu einem Bergarbeiterdorf mit bis zu 400 Bergleuten. Heute erinnert ein Denkmal an die Tradition des Bergbaus im Ort. Die Führung startet um 14 Uhr am Philippsteiner Festplatz, die Teilnahme kostet 5 Euro, Kinder bis 16 Jahren zahlen 2,50 Euro, eine Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder bis 16 Jahren) kostet 10 Euro. Anmeldung bei der Tourist-Information Braunfels, Marktplatz 9, per E-Mail an touristinfo@braunfels.de oder telefonisch unter 06442-303-820.