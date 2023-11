Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Günter Jakob

Michael Hollatz würdigte in seiner Ansprache die Verdienste von Günter Jakob, der mehr als fünf Jahrzehnte durch sein Mitwirken in verschiedenen städtischen Gremien die Entwicklung von Braunfels maßgeblich mitgestaltet habe. Doch auch weit über die Grenzen von Braunfels hinaus habe er sich um die europäische Völkerverständigung verdient gemacht, so Hollatz weiter. Mit seinen herausragenden ehrenamtlichen Engagements vertrete und lebe Günter Jakob wie kein anderer den europäischen Gedanken. Er sei Baumeister vieler Brücken, die von Braunfels in die ganze Welt führten und mit deren Hilfe die Menschen auch noch heute zusammenfinden würden.