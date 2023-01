Haltestelle Braunfels „Deiker Weg“ barrierefrei

Braunfels . Die Haltestelle Braunfels „Deiker Weg“ wurde im Rahmen der Anbindung des neuen Gewerbegebietes beidseitig barrierefrei ausgebaut. Bisher bestand die Haltestelle nur einseitig in Fahrtrichtung Busbahnhof Braunfels. Nachdem alle Restarbeiten im Bereich der neuen Halteposition abgeschlossen sind, wird die Anfahrt der Haltestelle „Deiker Weg in Fahrtrichtung Oberndorf ab dem 6. Februar in den Fahrplan der Linie 185. Braunfels-Wetzlar aufgenommen.