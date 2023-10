Heinrich Janke stirbt mit 93 Jahren

Doch bekannt ist er vor allem durch seine Plastiken, vornehmlich aus Bronze, die in vielen Privatsammlungen, aber auch im öffentlichen Raum im In- und Ausland zu finden sind. Seine unverwechselbaren Werke prägen wie die keines anderen Bildhauers das Stadtbild Wetzlars mit. Man denke nur an den Ruderer in der Colchesteranlage, an den Franz von Assisi im ehemaligen Klostergarten, die Servale am Krankenhaus, aber auch in der Nachbarschaft stehen seine Werke, etwa die Mutter-und-Kind-Skulptur vor der Gießener Frauenklinik oder die Flötenspielerin in Braunfels.