Helfer für Philippsteiner Sommerfest gesucht

Braunfels-Philippstein. Der Burg- und Heimatverein Philippstein feiert am Samstag, 17. Juni, ein Sommerfest und sucht tatkräftige Unterstützung für den Auf- und Abbau. Folgende Termine stehen an: Samstag, 10. Juni, ab 10 Uhr am Festplatz (Aufbau der Bühne, vorbereiten des Burgplatzes), Samstag, 17. Juni, ab 10 Uhr an der Burg Philippstein (Aufbau des Sommerfestes, Thekendienst), Sonntag, 18. Juni, ab 11 Uhr an der Burg Philippstein (Abbau des Sommerfestes). Bei Interesse Anruf oder WhatsApp unter Telefon 0176-56709406.