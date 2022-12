Im Schloss Braunfels auf das Christkind warten

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Jungen und Mädchen auf ein kleines Geschenk freuen, um so ein bisschen von dem Licht der Weihnacht in die Welt hinauszutragen Für diese besondere Führung, die am 24. Dezember, jeweils um 14, 15 sowie 16 Uhr angeboten wird, können sich Interessierte bis zum 21. Dezember anmelden.