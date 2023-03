Information zur Tagespflege in Braunfels

Braunfels. Eine Tagespflege ist weitaus mehr als ein Pflegedienst und anders als ein Seniorenheim. Als Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Pflege bietet sie einerseits Unterstützung für pflegende Angehörige und sichert gleichzeitig möglichst lange ein eigenständiges Wohnen in der vertrauten Umgebung. Die Caritas Tagespflege Braunfels in der Hecksbergstraße 29 lädt jeden Mittwoch von 14.30 bis 16 Uhr zum informativen Nachmittagscafé ein. Hier beantwortet unser Team Fragen rund um die Möglichkeiten einer Tagespflege, gibt Tipps zur Finanzierung durch die Pflegekassen und macht bei Interesse auch gerne einen „Schnupper-Rundgang“ durch die Räumlichkeiten. Weitere Informationen gibt es bei Tatjana Fischer, unter Telefon 06441-9026360 oder per E-Mail an tagespflege@caritas-wetzlar-lde.de.