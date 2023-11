Jahresabschlussfeier der Deutsch-Italienischen Gesellschaft

Braunfels. Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen feiert am Samstag, 18. November, um 19 Uhr im Ristorante Geranio, Braunfels, Am Kurpark 2 ihren Jahresabschluss mit einer kulinarisch-musikalischen Reise zum Jahresende. Mit einem sizilianischen 3-Gänge-Menü und Musikstücken mit Opernsängerin Anja Börner und Pianist Oliver Blüthgen. Die Kosten für Menü (ohne Getränke) belaufen sich auf 55 Euro, für DIG-Mitglieder 50 Euro. Verbindliche Anmeldung bis 14. November per E-Mail an kontakt@dig-mittelhessen.de.