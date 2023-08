Junger Kultursommer Mittelhessen zeigt „Max und Moritz“

Braunfels. Im Rahmen des „Jungen Kultursommers Mittelhessen“ präsentiert das Artisjok Theater am Sonntag, 3. September, im Haus des Gastes, Fürst-Ferdinand-Straße 4 das Stück „Max und Moritz“. Diese zwei Früchtchen treiben ihre bösen Späße und Übeltätigkeiten mit viel Lust und Berechnung. Sieben Streiche lang – bis das Maß voll ist! Woran Witwe Bolte, Schneider Böck, Lehrer Lämpel, Onkel Fritz und der Meister Bäcker einzeln scheitern, bringen Bauer Mecke und der Müller gemeinsam zu Ende. Eine Inszenierung, die alle Sinne anspricht: Die Federn fliegen, die Pfeife explodiert, das Mehl stäubt, aus dem Sack rieselt das Getreide und in der Mühle wird tatsächlich gemahlen. Mit Original Textpassagen und viel Musik gespielt. Los geht es um 14.30 Uhr, Kassenöffnung und Einlass ist ab 14 Uhr. Das Stück dauert eine Stunde. Karten kosten für Kinder 3,50 Euro und für Erwachsene 6,50 Euro und sind an der Tageskasse erhältlich. Geeignet ist das Stück für Kinder ab vier Jahren.