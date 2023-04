Kammerkonzert in der Schlosskirche

Braunfels. Zu einem Konzert mit Kammermusik lädt der Förderverein Schlosskirche Braunfels am Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche in Braunfels ein. Unter dem Titel „Träumerei“ stehen atmosphärische Klänge von Komponisten wie Fauré, Debussy, Piazzolla oder Rachmaninoff auf dem Programm. Neben bekannten Melodien wurden einige Raritäten extra für die Besetzung dieses besonderen Konzertes eingerichtet. Interpreten sind Polina Blüthgen, Paul Simon Kranz und Sebastian Buß (Flöte, Klarinette, Gesang, Orgel und Klavier). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.