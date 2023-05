Kommentar zur Braunfelser Bürgerversammlung: Ganz unten

Heute ist das anders. Landauf, landab stehen die Kommunen in Sachen Flüchtlingsunterbringung mit dem Rücken an der Wand. Es gibt so gut wie keine Wohnungen mehr. Folglich müssen die Geflüchteten wahlweise in Mehrzweckhallen oder aber in großen Sammelunterkünften untergebracht werden. Gut sind beide Lösungen nicht, das steht außer Frage. Und darum kommt es auch ebenso zu Protesten gegen eine Containerunterkunft - siehe Oberbiel - wie auch gegen eine Unterbringung in einer Mehrzweckhalle - siehe Philippstein.