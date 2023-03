Konzert erlöst 2000 Euro für Erdbebenopfer

Braunfels-Bonbaden. Hochkarätiges im kleinen Wirtshaus: Auf Initiative der türkischen Sopranistin Ekin Su Paker und des japanischen Pianisten Takeshi Moriuchi, beide Mitglieder der Oper Frankfurt, hat in der Gaststätte „Germania” in Bonbaden das Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer stattgefunden. Spenden in Höhe von 2000 Euro kamen dabei zusammen, die auf Wunsch der Künstlerin dem Kinderhilfswerk Unicef für die in der Erdbebenregion betroffenen Kinder übergeben werden sollen.