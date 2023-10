KREATIVA-Markt in Braunfels

Braunfels. Am Samstag, 4. und am Sonntag, 5. November ist wieder KREATIVA-Zeit. Der Europasaal im Haus des Gastes wird zum Veranstaltungsort für den traditionellen Kreativmarkt. Zahlreiche Stände laden zu einem gemütlichen Bummel zwischen liebevoll hergestellten Geschenkideen ein. Es werden ausschließlich handgefertigte Waren präsentiert. Darüber hinaus führen manche Standbetreiber ihre Gewerke vor und erklären die verschiedenen Techniken. So kann man nicht nur originelle, oft einzigartige Exponate erwerben, sondern auch noch Anregungen zum Basteln, Malen, Formen und Gestalten mit nach Hause nehmen.