Lichtbildervortrag „Wildpark Impressionen“

Braunfels. Die Stadtbücherei Braunfels lädt zu einem Lichtbildvortrag mit dem Titel „Wildpark Impressionen – Naturfotografie im Tiergarten Weilburg“ ein, der am Donnerstag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr in der Stadtbücherei Braunfels, Fürst-Ferdinand-Straße 4a stattfindet. Siegmar Bergfeld zeigt in seinem Vortrag die Vielfalt des Wildparks in Weilburg. In mehr als vier Jahren entstanden auf einem Areal von etwa einem Quadratkilometer zahlreiche und einzigartige Momentaufnahmen. Der Eintritt ist frei