Linie 185 – Haltestellen Deiker Weg entfallen

Braunfels. In Braunfels beginnen Glasfaserverlegungen in insgesamt acht Bauabschnitten. In der ersten Phase wird die Wetzlarer Straße halbseitig gesperrt. Innerhalb des Baustellenbereichs liegen die beiden Haltestellen Braunfels, Deiker Weg auf der Linie 185 (Wetzlar-Braunfels). Diese müssen für den Zeitraum der Baumaßnahme entfallen. Fahrgäste können in dieser Zeit an der Haltestelle Braunfels, Busbahnhof zu und aussteigen. Bei Fragen steht die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.