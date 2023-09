Literarischer Abend in der Stadtbücherei Braunfels

Braunfels. Die Stadtbücherei in Braunfels, Fürst-Ferdinand-Straße 4a lädt für Freitag, 15. September ab 19 Uhr im kleinen Saal zu einem literarischen Abend ein. Die Vortragskünstlerin Suzanne Bohn aus Braunfels berichtet in einem Vortrag über die französische Autorin und Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2022, Annie Ernaux. Dabei gibt sie einen Einblick in das Leben und Werk dieser außergewöhnlichen Frau, die mit ihren autobiografischen Romanen die Grenzen zwischen Literatur und Soziologie auslotet. Der Eintritt ist frei.