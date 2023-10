Magische Halloween-Führungen in Braunfels

Braunfels. Zu Halloween taucht „Alfred“ ein Lehrer der magischen Künste und Zauberei in Braunfels auf, er macht sich mit seinen Schülern auf, die Geheimnisse von Halloween zu ergründen. „Alfred“, gespielt von Sven Ringsdorf, lotst die Kinder, die sich in magisch/gruseligen Kostümen verkleiden mögen, über alte Wege und durch urige Bögen und erklärt, wie man ein echter Vampir wird. Die Führungen dauern etwa eine Stunde und beginnen jeweils um 17.30 und 18.30 Uhr an der Tourist-Information Braunfels, Marktplatz 8. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Anmeldung per E-Mail an touristinfo@braunfels.de oder unter Telefon 06442-303820.