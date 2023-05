Mama macht’s anders: Von Geburt an windelfrei?

An und für sich braucht es keine große Ausstattung, um mit dem Abhalten zu starten, erklärt Abhalte-Expertin Janine Mandler. Prinzipiell reiche eine einfache Schüssel. Es gebe aber ein paar Dinge, die das Abhalten einfacher machten. Eine Abhalte- Stoffwindel zum Beispiel. Das ist eine Stoffwindel, die mit einer Art weichem Gurt am Bauch befestigt wird. Muss das Baby, müssen nur die Knöpfe vorne geöffnet werden und die Windel lässt sich aufklappen. Der Po ist frei. Sollte doch schon was in der Windel gelandet sein, lässt sich die Einlage leicht wechseln. (© Manuela Falk)

