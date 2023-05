Braunfels-Altenkirchen. Die Braunfelser Naturschutz AG AGNU lädt am Sonntag, 4. Juni zu einer Waldwanderung unter dem Motto „Mehr alten Wald wagen“ ein. Es geht durch den geschützten Heiligenwald zwischen Braunfels Altenkirchen und Neukirchen. Ein kleines Picknick (Selbstversorger) ist am alten Kultplatz auf der höchsten Erhebung, der „Kanzel“ vorgesehen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr, in Altenkirchen, an der Reitanlage in der Straße „Zum Weipersgrund“.