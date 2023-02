Messerangriff in Braunfels endet in Untersuchungshaft

Braunfels/Philippstein. Am Freitagnachmittag hat in Braunfelser Ortsteil Philippstein ein 30-Jähriger eine 22-jährige Frau mit einem Messer angegriffen. Der Täter sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft in Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill hervor.