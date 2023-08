MGV „Nassovia-Frohsinn“ Philippstein feiert Weinfest

Jacob Winter leitete den Chor „Joy to sing“ Dillhausen mit „Weit weit weg“, „Wellermann“ und „Alt wie ein Baum“. Helmut Wolf, mit 87 Jahren der älteste Chorleiter an diesem Abend, glänzte mit dem MGV „Germania“ Schwalbach/ MGV „Liederkranz“ Niederwetz mit den Liedern „Aus der Traube in die Tonne“, „Der neue Jahrgang“ und dem „Trinklied“ (Nachbar, Bruder). Natürlich beendeten die Gastgeber mit „Only you“ und „Now let me fly“ den offiziellen Teil des Abends.