Michael Diehl im Kurpark zu Gast

Braunfels. Der Fingerstyle Gitarrist Michael Diehl gastiert am Sonntag, 16. Juli im Rahmen der Sommerkonzerte im Braunfelser Kurpark und begeistert mit seiner Musik, speziellen Spieltechnik sowie seiner Moderation. Der Musiker präsentiert überwiegend Eigenkompositionen. Neben seinen bisher drei veröffentlichten CDs „Daybreak“, „Groovin’ for Breakfast“ und „Take me Home“ präsentiert er seine neue Produktion „Never Give Up“. Das Konzert startet um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Musikzentrale ist zum nächsten Konzert am Sonntag, 23. Juli, zu Gast im Kurpark. Weitere Informationen zum Sommerkonzert-Programm gibt es auf www.braunfels-erleben.de.