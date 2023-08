Michael Kremer neu im Chefarzt-Trio der Orthopädie Braunfels

Braunfels. Dr. Michael T. Kremer ist neuer Chefarzt in der Atos Orthopädischen Klinik Braunfels. Seit 2018 leitete er das Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung am Klinikum Frankfurt. Er sei ein renommierter Experte für Endoprothetik und Wechselendoprothetik, berichtet die Orthopädie Braunfels in einer Pressemitteilung. Zuletzt habe er als Ärztlicher Direktor die Atos Klinik Frankfurt geleitet.