Mitmachaktion im Schwimmbad Solmser Land

Braunfels. Bürgermeister Inderthal lädt gemeinsam mit dem Förderverein Schwimmbad Solmser Land und der DLRG-Ortsgruppe Solms am Samstag, 25. März zur jährlich stattfindenden Mitmachaktion in das Schwimmbad Solmser Land in Albshausen ein. Mit dem passenden Werkzeug wird das Gelände des Freibads nach der Winterruhe für die kommende Saison vorbereitet. Jede helfende Hand ist willkommen. Beginn ist um 9 Uhr, voraussichtliches Ende, mit einem Imbiss, wird gegen 13 Uhr sein. Laubrechen und Astscheren können gerne mitgebracht werden.