Mittelalter Spektakulum: Ritter und Wikinger in Braunfels

Die "Königsteiner Ritter" waren vom Taunus herüber gekommen, mit den Tempelrittern der "Komturei Creutzwald" konnte man in die Zeit des dritten Kreuzzuges um 1189 eintauchen, es gab mit "Det Faranden" auch Wikinger zu erleben, Thomas Strzemieczny bot in seinem Lager auch eine Falknerei mit Greifvogelschau, in der Mitmachfechtschule von "Historicus" Daniel Faustmann konnten die Besucher ihre Fähigkeiten erproben, Wandermönch Thilo Stern gab den geistlichen Beistand, die "Freye Ritterschaft Mellnau" zeigte Schaukampf aber auch Handwerk, "Ursellis Historica" aus Oberursel präsentierten ihr Lagerleben aus dem 12. Jahrhundert und die "Württemberger Ritterschaft" zeigte am Samstag zwei und am Sonntag einen Turnierkampf, bei dem es mit Ringestechen und mehr auf dem Turnierplatz zur Sache ging. Und in der Taverne "Zum schwänzelnden Dachs" herrschte immer gute Stimmung.