Modenschau präsentiert aktuelle Trends

Braunfels. Der Kurpark Lindenallee in Braunfels dient am Freitag, 24. März als wunderschöne Kulisse für die Modenschau. In der Konzertmuschel, der als Laufsteg dienen wird, präsentieren die ortsansässigen Modehäuser ab 16 Uhr die neuesten Trends der Frühlingssaison. Zu den teilnehmenden Modehäusern gehören: Ackva Designer Collectionen, Pia Dietz Mode & mehr, Carmen`s Mode Treff, La Vika – Kinderboutique. Das Wohnhaus und die Blumengalerie sorgen durch ihre Dekoration für ein stilvolles Ambiente. Für das leibliche Wohl sorgen Anja Böhm von der Parkschänke sowie Kosta Evangelou. Die BIG – Braunfelser Interessengemeinschaft für Gewerbetreibende freut sich auf Ihren Besuch.