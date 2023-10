Neue kreiskirchliche Trauergruppe in Braunfels

Braunfels. Eine Gruppe für Trauernde wird sonntags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im evangelischen Kirchenzentrum Braunfels in der Gartenstraße 25 (Untergeschoss) vom Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill angeboten. Das erste Treffen findet am Sonntag, 19. November, statt. Weitere Termine sind einmal im Monat, bis Juni 2024 geplant. Die Leitung der Trauergruppe haben Kirsten Vollmer, Pfarrerin und Trauerbegleiterin, und Reinhard Vollmer, Pfarrer mit kunsttherapeutischer Qualifikation, inne. Sie wollen den Trauernden einen Raum geben und mit kreativen Ausdrucksmöglichkeiten die Lebensfreude wieder wecken. Anmeldung und Informationen bei Kirsten und Reinhard Vollmer, per E-Mail an kirsten.vollmer@ekir.de oder unter Telefon 06442-92150. Die Teilnahme ist kostenlos, für Material werden 20 Euro berechnet. Der Teilnahme geht ein Einzelgespräch voraus.