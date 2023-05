Neue Vortragsreihe der IG-Falkeneck

Braunfels. Die IG-Falkeneck startet eine neue Vortragsreihe. Zum Auftakt spricht Dr. Felix Post, Chefarzt für innere Medizin, Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Kath. Klinikum Koblenz-Montabauerm, am Freitag, 5. Mai, um 18 Uhr im Kurparktreff Braunfels, zum Thema: „Langlebigkeit – was kann man von den Blauen Zonen lernen“. Im Anschluss des Vortrags besteht die Möglichkeit, Fragen an Dr. Felix Post zu stellen. Die Teilnahme ist kostenfrei.