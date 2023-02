Nordlichter über Braunfels

Braunfels. Wer unbedingt mal Nordlichter sehen möchte, muss in der Regel Richtung Polarkreis fahren. Hoch oben im Norden sind die bunten Lichte regelmäßig am Himmel zu sehen. Doch manchmal, wenn die Bedingungen günstig stehen, lassen sich Polarlichter auch in Deutschland und sogar in Mittelhessen beobachten. So wie in der Nacht auf Montag, in der unser Leser Oliver Stiehler dieses einzigartige Phänomen auf einem Foto festhielt und uns zur Verfügung stellte. Vielen Dank dafür!