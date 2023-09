Öffentliche Sitzung des Klimabeirates der Stadt Braunfels

Braunfels. Die Mitglieder des Klimabeirates der Stadt Braunfels treffen sich am Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtverwaltung Braunfels, Hüttenweg 3, zu ihrer öffentlichen Sitzung. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung zur Aufnahme von Balkonkraftwerken in die Förderrichtlinie, Informationen zu Ursachen von Überschwemmungen und mögliche Maßnahmen aus ökologischer Sicht und der Umgang mit Anfragen an die Verwaltung, hier Informationen von Herrn Hollatz.