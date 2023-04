Braunfels-Bonbaden. Die Feuerwehr Bonbaden lädt am Ostersonntag, 9. April zum traditionellen Osterfeuer auf dem Festplatz in Bonbaden ein. Beginn ist um 17 Uhr. Zur Unterhaltung der Kinder wird eine Osterboule veranstaltet und es steht ein Buttonmaker bereit. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Am Samstag, 8. April kann in der Zeit von 9 bis 13 Uhr von Privatpersonen noch Grünschnitt angeliefert werden.