Pilzlehrwanderung in Braunfels

Braunfels. Am Tag der Deutschen Einheit, Dienstag, 3. Oktober, lädt die Braunfelser Kur GmbH zu einer Pilzlehrwanderung ein. Die Teilnehmer können gemeinsam mit dem Pilzexperten Harald Zühlsdorf die Welt der Pilze in der Braunfelser Umgebung entdecken. Er erläutert die einzelnen Pilzarten und gibt einen Einblick in die Vielfalt der heimischen Arten. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr an der Tourist-Information Braunfels, Marktplatz 9, und dauert etwa 3 Stunden. Die Teilnahme kostet 6 Euro pro Person. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird dringend um Anmeldungen per E-Mail an touristinfo@braunfels.de oder unter Telefon 06442-303-820 gebeten.