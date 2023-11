Prozess wegen versuchten Mordes

Braunfels/Limburg. Um versuchten Mord geht es in einem Prozess, der am Montag (6. November) vor dem Landgericht in Limburg beginnt. Angeklagt ist ein Mann, der am 10. Februar dieses Jahres in dem Braunfelser Stadtteil Philippstein eine damals 22-jährige Frau mit einem Messer angegriffen haben soll. Zeugen hatten an jenem Freitagnachmittag die Polizei informiert, nachdem eine Bewohnerin einer Asylunterkunft attackiert worden war. Der Frau kamen zwei Ersthelfer zu Hilfe, die den damals 30-jährigen Mann überwältigen und fesseln konnten.