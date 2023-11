Prozess: Wollte Braunfelser Ehefrau mit Brotmesser ermorden?

Im November 2022, so hatte es der Angeklagte dem Sachverständigen erzählt, flog er gemeinsam mit den Kindern nach Deutschland, wo er zunächst in einer Aufnahmeeinrichtung in Gießen unterkam. Später wohnte er in Neustadt. Probleme in der Ehe hatte es aus Sicht des 31-Jährigen bis dahin nicht gegeben, doch offenbar hatte er sich das Wiedersehen mit seiner Frau anders vorgestellt. Kalt, gefühllos und distanziert sei sie zu ihm und auch den Kindern gewesen, berichtete er dem Gutachter. Er habe vermutet, dass ein anderer Mann hinter der Verhaltensänderung steckte und traf sich daher am 10. Februar mit ihr, um sie zur Rede zu stellen. Am Tag der Messerattacke eröffnete die Frau seinen Schilderungen zufolge ihrem Mann, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen leben wollte. Sie habe außerdem den Wunsch geäußert, dass er die Kinder zu sich nimmt.