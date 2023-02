Die mauen Jahre sind vorüber

Nach dem Einmarsch des Elferrats in die ausverkauftem Narrhalla begrüßte Sitzungspräsident Gerd Mathes unter anderem die langjährigen Karnevals-Freunde aus Garbenheim. Nach langer Bühnenabstinenz gab Herbert Weiß als Protokoller einen kritischen politischen Rückblick auf die vergangenen Jahre wieder. Mit dem Tanz der Garde aus Laufdorf kam der Saal weiter in Schwung. Peter Tögel stand als Stammtischler in der Bütt und brachte mit seinen Anekdoten die Gäste herzhaft zum Lachen. Die „Freixenetten“ unter Leitung von Natalie Magerl und Angela Müller sorgten mit ihrem Tanz für Dschungelatmosphäre in die Halle - sehr zum Gefallen des Publikums.