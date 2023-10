Ruth Vollmer beschreibt in Braunfels das Leben in der Westbank

Ihre Broschüre trägt den Titel „Bruchstücke“. „Mit dem kleinen Buch will ich von meinen Einblicken in die Realität von Palästinenser*innen in der Westbank erzählen. Es ist nur ein kleiner Einblick in ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema, und so muss es bruchstückhaft bleiben“, erläuterte Vollmer. In ihrer Lesung beschreibt sie die gegenwärtige Lage in den besetzten Gebieten, die von Ungleichheit, Gewalt, aber immer wieder auch Begegnungen geprägt ist. Sie erwähnte die Traumata, die sowohl auf jüdischer als auch auf palästinensischer Seite bestünden. Durch ständig neue Gewaltakte entstünden Retraumatisierungen. Schon Kindern werde vermittelt, wer als Feind betrachtet und ausgegrenzt gehört.