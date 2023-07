Braunfels . Die AGNU Braunfels lädt für Sonntag, 30. Juli, zu einer Schmetterlingswanderung ein. Andreas Schmidt, gemeinsam mit Wolfgang Mehl führen die Teilnehmer vom Tiergartenweiher Braunfels zum Naturschutzprojekt „In den Kirschbach“ bei Philippstein. Die Wanderung beginnt um 9.30 Uhr am Parkplatz Tiergartenweiher am Ortsausgang Braunfels in Richtung Philippstein. Die Teilnahme ist kostenlos.