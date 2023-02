Braunfels. Die Mitglieder des Beirates für Senioren und Menschen mit Behinderung der Stadt Braunfels treffen sich am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Stadtverwaltung Braunfels, Hüttenweg 3, zu ihrer öffentlichen Sitzung. Tagesordnungspunkte sind unter anderem der Beschluss des Haushaltsplans 2023 und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in Bonbaden und Altenkirchen.