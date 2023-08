Sitzung Ortsbeirat Altenkirchen

Braunfels-Altenkirchen. Der Ortsbeirat Altenkirchen trifft sich am Montag, 11. September, um 20 Uhr, in der Pfarrscheune, Hintergasse 2/Pfarrgasse zu seiner Sitzung. Im Vorfeld der Sitzung findet um 18 Uhr eine Ortsbegehung statt. Start ist an der Mehrzweckhalle. Auf der Tagesordnung steht der aktuelle Sachstand des Neubaus Feuerwehrgerätehaus, die Sanierung des Hochbehälters sowie die Unterbringung Geflüchteter, die Nutzungsvereinbarung für das Backhaus und das Fazit der Ortsbegehung.