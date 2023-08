Braunfels-Bonbaden. Der Ortsbeirat Bonbaden trifft sich am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr zu seiner Sitzung in der Gaststätte Germania in Bonbaden. Auf der Tagesordnung stehen neben den Erkenntnissen aus der Ortsbegehung vom 5. September auch die Vorstellung der Tagespflege durch Frau Tatjana Fischer (Caritas).