Braunfels. Der Ortsbeirat Braunfels trifft sich am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr zu seiner Sitzung im Kurparktreff. Themen sind Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Einrichtungen, der Antrag auf eine Urnenwand auf dem Friedhof, die Übernahme von Beetpatenschaften sowie das Stadtradeln und das jüdische Leben in Braunfels.