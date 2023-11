Braunfels-Tiefenbach. Die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Tiefenbach findet am Dienstag, 5. Dezember, um 18.30 Uhr in der Alten Schule in Tiefenbach statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Vorberatungen zum Windpark im Buchenwald und zum möglichen Zebrastreifen in der Buchwaldstraße/Einmündung Dammstraße.